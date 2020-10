I film che raccontano il terzo millennio. Capitolo 4: il 2003

0 0 0

Quarto capitolo, siamo nel 2003 sono passati 17 anni, nel 2003 quanto lo vedevi lontano questo 2020? nel 2003 l’Occidente racconta una menzogna e comincia la guerra in Iraq. Il cinema ancora non riesce a mostrarcela ma ci racconta un presente tra nostalgia per quello che eravamo e realtà che preferiamo tenere nascosta. Un altro bell’anno per il cinema. E tu quanti di questi film hai visto? Quanti ne vorresti rivedere?

Un anno in cui grandissimi autori come Quentin Tarantino , Tim Burton e Lars Von Trier toccano il loro apice (qualcuno resterà quasi a quei livelli, Tim Burton sarebbe stato meglio se si fosse fermato al 2003). Ci facciamo piacevolmente da registi agli antipodi come Sophia Coppola, Kim Ki -duk e Rob Zombie che ci daranno altre soddisfazioni. Ci esaltiamo con vecchi maestri come Marco Bellocchio, Denis Arcand e Gabriele Salvatores che in modi diversi ci raccontano un passato che si rispecchia nel presente. Rispolveriamo la storia italiana in chiave consolatoriaa con La meglio gioventù e la storia del rock in chiave commedia pedagogica ribelle col professore Jack Black di School of Rock. Molti film sono rimasti fuori, ma lasciare fuori un capolavoro come Old Boy avrebbe fatto gridare vendetta.

Primavera, estate, autunno, inverno … e ancora primavera ( 봄 여름 가을 겨울 그리고 봄; Bom, yeoreum, gaeul, gyeoul geurigo bom ) di Kim Ki-duk, Corea del Sud

Con Oh Yeong-su, Kim Ki-Duk, Young-min Kim (II), Seo Jae-kyeong, Ha Yeo-jin, Kim Jong-ho

Consigliato a: chi sa gustarsi le stagioni della vita, ognuna con le sue fatiche, ognuna coi suoi colori

Sconsigliato: alle persone lineari e inquadrate

Da vedere a ogni cambio di stagione

School of Rock, Richard Linklater, Stati Uniti

Con Jack Black, Mike White, Joan Cusack, Sarah Silverman, Joey Gaydos jr., Miranda Cosgrove

Consigliato a: chi in fondo in fondo un po’ rocker lo è sempre

Sconsigliato a: chi ascolta solo trap e melomani con la puzza al naso

Da vedere con una classe di una scuola elementare (coi ragazzi delle medie potrebbe già essere troppo tardi), che altrimenti quando mai potranno conoscere un po’ di buon vecchio rock

Dogville, Lars Von Trier, Danimarca, Francia, Svezia, Norvegia

Con Nicole Kidman, Stellan Skarsgård, Siobhan Fallon Hogan, Chloë Sevigny, Patricia Clarkson

Consigliato a: chi non si accontenta dell’impressione data dalla superficie

Sconsigliato a: chi soffre di claustrofobia

Da vedere nell’accogliente sala riunioni della pro loco di un paesello

La casa dei 1.000 corpi (House of 1000 corpses), Rob Zombie

Con Sid Haig, Bill Moseley, Sheri Moon Zombie, Chris Hardwick, Erine Daniels, Matthew McGrory, Karen Black, Jennifer Jostyn, Rainn Wilson, Walton Goggins, Tom Towles, Robert Allen Mukes, Walter Phelan, Jake McKinno

Consigliato a: chi non ha paura di aver paura

Sconsigliato a: i soliti adolescenti cretini che finiscono scannati nei film horror

Da vedere sognando la mitica profonda provincia americana

Lost in translation, Sofia Coppola, Stati Uniti

Con Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi, Akiko Takeshita, Catherine Lambert

Consigliato a: amanti del Giappone

Sconsigliato a: coniugi stanchi della routine

Da vedere con: gli amici del karaoke

Big Fish – Le storie di una vita incredibile, Tim Burton, Stati Uniti

Con Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Helena Bonham Carter, Steve Buscemi, Marion Cotillard

Consigliato a: padri e figli

Sconsigliato a: persone incapaci di inventare favole

Da vedere con: un enorme pesce gatto tra le braccia

Buongiorno, notte, Marco Bellocchio, Italia

Con Maya Sansa, Roberto Herlitzka, Luigi Lo Cascio, Pier Giorgio Bellocchio, Paolo Briguglia

Consigliato a: nostalgici della Prima Repubblica

Sconsigliato a: locatori di appartamenti in Roma

Da vedere con: coinquilini inquietanti

Le invasioni barbariche (Les invasions Barbares), Denis Arcand, Canada-Francia

Con Remy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman, Louise Portal, Dominique Michel

Consigliato a: chi ha bisogno di un pusher a Montreal

Sconsigliato a: accademici in crisi senile

Da vedere con: Daria Bignardi, per farle capire il delitto di avere rubato un simile titolo per il suo programmino

Old boy (올드보이, 老男孩, Oldeuboi, Oldŭboi), Park Chan-wook, Corea del Sud

Con Choi Min-sik, Ji-tae Yu, Hye-jeong Kang, Dae-han Ji, Oh Dal-soo, Byeong-ok Kim

Consigliato a: Rita Pavone (per farle capire che cosa si riesce a fare con un martello)

Sconsigliato a: dentisti ed estimatori dei ravioli allo zenzero



Da vedere con: i vecchi compagni del liceo, rivangando quella volta che vi misero lo zucchero nel letto in gita scolastica

Io non ho paura, Gabriele Salvatores, Italia

Con Diego Abatantuono, Dino Abbrescia, Aitana Sánchez-Gijón, Giuseppe Cristiano, Mattia Di Pierro

Consigliato a: appassionati di Mina, omosessuali latenti, venditori ambulanti

Sconsigliato a: rapitori amatoriali



Da vedere con: John Paul Getty III, per chiedergli se anche il buco dove tenevano lui era egualmente conmodo ai servizi

La meglio Gioventù , Marco Tullio Giordana, Italia

Con Luigi Lo Cascio, Adriana Asti, Sonia Bergamasco, Maya Sansa, Fabrizio Gifuni. Jasmine Trinca, Alessio Boni, Camilla Filippi, Valentina Carnelutti, Andrea Tidona, Lidia Vitale, Greta Cavuoti, Riccardo Scamarcio, Claudio Gioé, Danilo Maria Valli, Stefano Abbati, Aldo Innocenti

assieme a

Kill Bill volume 1 (Kill Bill vol. 1), Quentin Tarantino, USA

Con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Vivica A. Fox. «continua Lucy Liu, Samuel L. Jackson, Akaji Maro, Chiaki Kuriyama, Chia Hui Liu, Julie Dreyfus, Jun Kunimura, Kazuki Kitamura, Michael Parks, Shin’ichi Chiba

Due al prezzo di uno. Come mai, trattandosi di film così diversi? Perché in realtà si tratta di quattro al prezzo di due. Ebbene sì, il 2003 vede il ritorno del film in due puntate al cinema, qualcosa che non si vedeva più dagli anni ’70. E se nel caso di Giordana la genesi è simile ad allora (di fatto, un prodotto pensato per la TV, che però viene così bene da meritarsi un passaggio al cinema), per Tarantino siamo di fronte all’industria cinematografica che asseconda la di lui crescente bulimia (del resto, chi ha il coraggio di dire di no alla nuova gallina dalle uova d’oro di Hollywood?). Com’è, come non è, nel corso del 2003 siamo chiamati al cinema due volte per completare la saga (vabbè, Kill Bill II in realtà esce nel 2004). Ma in entrambi i casi, il risultato è puro godimento e – a loro modo – entrambi diventano dei classici (ok, La Meglio Gioventù solo per noi Italici).

Consigliati a: spose imbrattate di sangue, basagliani, sensei (tutti assieme, appassionatamente)

Sconsigliato a: brigatisti e camionisti here to fuck

Da vedere con: Paolo Sorrentino, per provare a spiegargli che un film in due capitoli è qualcosa di più che far pagare allo spettatore primo e secondo tempo separatamente

