People, ritratti di persona: Pino Masi, una storia contro – seconda parte

Pasolini ricominciai a vederlo più spesso, se capitavo a Roma senza programmi, e lo cercavo o incontravo in giro la notte e mi salutava e subito mi caricava in auto con sé e, lenti, giravamo Roma guardando e chiacchierando di cose serie, fino ad un paio di settimane prima che i massoni lo uccidessero, nel 1975.

RB: 6) Parlando dello Stato Italiano, bisogna aspettare il 1976 perché una donna, Tina Anselmi, ricopra il ruolo di Ministro della Repubblica, e addirittura il 1979 perché un’altra donna, Nilde Iotti, arrivi ad una delle prime tre cariche dello Stato.

È una mia impressione o al contrario nel movimentismo le figure femminili erano molto più attive ed in primo piano?



PM: Non è solo una tua impressione.

Avvenne infatti che il movimento, un movimento di compagni che significa uguali, non potè che essere fin dal suo primo fiorire spontaneamente vissuto come una affermazione di totale uguaglianza che certo non discriminava le donne in genere né tantomeno le nostre complici compagne di lotta e di vita. Non attendemmo altri cinquanta anni per poi ricorrere alle quote rosa! Pace, ambiente e diritti: questo fu il ’68! Antimilitarismo, uguaglianza, amore, femminismo, con antiproibizionismo e solidarietà con i lavoratori, furono i nostri valori fondanti.

Unica discriminazione fu, per gentilezza, non lasciarle stampare volantini a notti intere ed altri lavori pesanti.

Per il resto furono a noi in tutto davvero uguali, se non migliori.

Ricordo ad esempio, a Pisa, nelle riunioni i mirabili interventi di Carla Melazzini. Venuta dal Friuli per studiare e poi capace di tener testa persino al Sofri, che per tutti noi era un piccolo Lenin! Carla, ora non più, fu tra i dirigenti del “Potop” pisano prima e, poi, tra i fondatori di Lotta Continua e si trasferì a Napoli con Cesare, Cesare Moreno, dove con lui fondò e animò Mensa e Doposcuola per i bambini poveri.

Qui però parlo dei primi anni del nostro movimento, negli anni poi si andrà formando in Lotta Continua una prevalenza maschile che smorzò la valenza femminile e che poi, lentamente ma inesorabilmente, ci portò alla fase finale il cui andazzo non potei non criticare nella canzone “Compagno, sembra ieri” ma inutilmente.

Per questo me ne andai da nel ’75 e poi, nel ’76, al Congresso Nazionale a Rimini, le donne di Lotta Continua d’impeto sgomberarono il tavolo, di soli uomini, della Presidenza affossando il congresso e, di conseguenza, provocando la fine di Lotta Continua ormai degradata e ridotta ad un consorzio di squallidi alcolisti.

Al Sofri, che ancora amavo ed al quale avevo, io allarmato, da tempo mostrato il problema e che rispetto a ciò si mostrava impotente, non rimase -per salvare almeno il posto di lavoro a sé ed a pochissimi altri compagni giornalisti- che cedere ai canti socialisti di Craxi & Martelli e trasformare il nostro glorioso quotidiano, organo ufficiale della nostra rivoluzione, in uno sfizio ad uso della “Milano da Bere”.

E infatti, come già sai, per incidere l’album “..sembra ieri” corsi a far pace con Gianni Bisio ed il Nuovo Canzoniere Italiano -da cui nel ’70 ero uscito per curare i circoli culturali e i dischi di LC- ed il mio album uscì per i loro Dischi del Sole.

7) RB: Ti definisci un cantastorie, piuttosto che un cantautore, e credo di essere d’accordo con questa definizione.

Ma cosa vuol dire per te? Ed oggi ha ancora senso parlare di cantastorie? E chi sarebbero nella società di oggi?

PM: “Cantautore” è un termine di conio recente, legato agli usi della Cultura e dell’Arte nel tentativo di ridurli a prodotto commercialmente remunerativo, roba di questo secolo. Il cantastorie invece, da millenni, compone e canta le sue cose al fine di informare, di stare in mezzo al suo popolo, ascoltarlo e capirlo ed aiutarlo a capire, scrivere la sua Storia vera oralmente tramandata e cantarla al posto della falsa storia, scritta, sui libri di scuola, per fotterti meglio nei prossimi secoli.

8) RB: Chiarissimo. Rimanendo alla musica: nel 1977 incidi “Alla ricerca della Madre mediterranea” con la Cramps Records.

Cesare Monti, storico fotografo della casa di produzione, rimase colpito dalla riproduzione che volesti usare come copertina, un Mediterraneo capovolto a significare la rottura di ogni convenzione.

Come nasce l’idea di un disco così, dalle sonorità etniche e molto diverse da quelle alle quali avevi abituato chi ti seguiva? E come si lavorava all’interno della Cramps, una delle etichette più alternative dell’epoca?

Sul mio Lp “Alla Ricerca della Madre Mediterranea”: ben capisco lo stupore di molti, ma l’idea di un disco ‘così’ nasce dal fatto che negli anni avevo scritto e cantato e inciso anche cose importanti o direi necessarie, ma dopo “Compagno, sembra ieri” ed essere uscito da LC ebbi finalmente il tempo di guardare indietro e capire che avevo prodotto cose, sì, forse importanti ed utili ma, da un punto di vista solo musicale, tanto stilisticamente varie da apparirmi incongrue, troppo eterogenee. La mia necessità di informare in fretta aveva voluto che concentrassi tutta la mia attenzione sui testi trascurando le musiche. Avevo solo prodotto canzoni istantanee “usa e getta”, belle alcune ed altre meno, certo utili ma che ora scoprivo orrende artisticamente perché stilisticamente incoerenti. Vista la fine ingloriosa che, ai miei occhi già dal ’74, stava facendo Lotta Continua mi fu automatico sentirmi amareggiato e stanco. Curando cultura e propaganda, avevo fatto per dieci anni da sincera grancassa ad Adriano Sofri ed ora, di fronte alla da me prevista ingloriosa fine di LC mi sentii di colpo come si sarà sentito Goebbels al momento della ingloriosa fine di Hitler e della sua pretesa guerra-lampo.

Decisi perciò di punire la mia leggerezza, non più scrivere e incidere ma dedicarmi davvero alla ricerca per trovare uno stile coerente alla mia etnìa, e fu questo che mi mosse: ora che non ero più militante e tornato padrone del mio tempo, potevo davvero dedicarmi alla ricerca della autentica matrice Mediterranea della nostra cultura!

Presa la decisione, non mi restava ‘solo’ che inflessibilmente procedere nell’intento: quindi, inciso che ebbj per i Dischi del Sole “Compagno, sembra ieri”, sospesi il mio decennale -dal ’66 al ’75- impegno di artista militante. Sapevo di non poter più onestamente scrivere e incidere canzoni come cantastorie se, prima, non avessi trovato nelle radici della mia cultura originale un mio stile coerente.

Sapevo che per tornare a scrivere e cantare da vero cantastorie avrei speso anni di ricerche, ammesso riuscissi a scoprire le tracce giuste per farlo. Partivo per un lungo viaggio, non solo fisico, verso l’ignoto, un viaggio senza tempi prevedibili o certezze se non quella del suo perché, cioè la mia necessità di cercare e cercare.

Mi resi subito conto che sarei scomparso, per anni o per sempre, anche agli occhi di coloro che mi avevano amato e stimato malgrado i miei orrendi limiti di stile scoperti i quali non potevo più, per ora almeno, scrivere e cantare per loro. Potevo sparire, non so fino a quando, senza prima salutarli e dir loro il perchè della mia partenza? Mia madre buonanima era una Principessa e mi avrebbe detto di non dimenticare di farlo. Era oltremodo colta, anche per sua passione, ed aveva ricevuto una severa educazione alla gentilezza, qualità che aveva cercato di darmi con l’esempio oltre che la ragione e che fin da bambino tenevo nascosto nel cuore per attingervi solo alla bisogna.

Stavolta vi attinsi per salutare tutti dicendo che per un bel po’ o forse per sempre non avrebbero più sentito “il Masi” cantare né più ascoltato dischi con sue nuove canzoni. Di dischi occorreva ora solo farne subito uno per dire, salutando tutti in un sol colpo, che partivo “Alla Ricerca della Madre Mediterranea”!

“Bellissimo !”, mi dissi felice, “mi dimetto ‘momentaneamente’ da cantastorie e prima di sparire, nel disco di saluto finalmente posso anche, per la prima volta, davvero esprimermi in totalità in quello che, bene o male, sono davvero come artista!”.

Ottima idea, sì, tra l’altro era quello che anni prima, amando la mia voce e la vastità del mio animo, mi aveva suggerito, da serio artista, il mio caro amico e lodevole pianista jazz Giorgio Gaslini.

Sì, ok, ma… chi avrebbe mai editato un simile ‘capolavoro’, per giunta imprevisto, di un ex cantastorie? Chi avrebbe dato sfogo al mio sfogo di artista? Solo chi mi poteva in questo capire, mi risposi dopo un attimo di riflessione, quindi… Non i compagni di LC e dei Circoli Ottobre, che avevo fondato e poi diretto per anni con altri che, ora, la mia non prevista dimissione aveva lasciato amari. Non i Dischi del Sole del grande Gianni Bosio che, in privato preferendomi ad ogni altro cantastorie mio coevo ed aver già editato i miei primi due dischi – “Canzoni per jl Potere Operaio” nel ’67 e “Quella Notte Davanti alla Bussola” nel ’69 – e poi, dopo le mie dimissioni da LC ed il rientro sotto le sue ali, anche il mio bruciante “Compagno, sembra ieri” nel ’75, pubblicava adesso solo canti popolari e sociali. (Scusi dotto’ se mme ddilungo, ma trovo qui utile una breve parentesi. Quando Gianni Bosio fu felice, nel ’75, di editare “Compagno, sembra ieri”, nella mia testa il disco era già pronto dal ’74 ma Adriano, il Sofri, come lei, dotto’ certo sa, mi aveva pregato di non pubblicarlo almeno per un anno ancora.

“Giusto per…”, mi disse nella sua con me già annosa confidenza, “… farmi mettere i remi in barca e cercare di salvare il culo”, prima che dilagasse il disagio dovuto al degrado morale di LC, ad entrambi evidente, ed il suo tracollo inevitabile che le compagne, già femministe, di LC decretarono al congresso di Rimini del ’76).

Detto qui questo solo per storica precisione, torno a bomba al nostro “perché la Cramps ?”.

Ecco, dotto’! Vediamo se ci arrivo! Dovendo io per la prima volta e solo per mia scelta rinunciare al generale consenso dei compagni leninisti organizzati diventati ormai quasi tutti stalinisti alcolisti, solo tra i compagni “cani sciolti”, come ora ero io, solo una persona avrebbe potuto capirmi e pubblicare il mio gentile vinile di saluto da me pensato ed inciso prima di partire: si chiamava Gianni Sassi e gestiva, non per soldi ma per sua passione e scelta culturalmente rivoluzionaria, una eccellente casa discografica, la favolosa Cramps!

Visto dotto’ che cce semo ? Gianni Sassi non lo conoscevo di persona ma me ne avevano entusiasticamente parlato Demetrio (Stratos, storico cantante degli Area, ndr) che, all’uscita del loro primo disco, se non sbaglio “Settembre nero” (l’album, della quale la canzone citata fa parte, in realtà si chiamava “Arbeit macht frei”, ndr), avevo fatto debuttare nel ’72 (o forse ’73?) invitandoli a far sentire il loro disco appena inciso nella prima (Libertà1) delle rassegne molto ‘alternative’ che nel tempo libero ogni estate organizzavo nel pisano. E inoltre avevo poi portato a suonare per tutta la stagione, subito prima o dopo di me, nei luoghi dove io ero stato invitato a cantare, allo scopo di far conoscere a tutti i compagni la loro insolita maestria.