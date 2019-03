0 0 0

“Storia degli effetti speciali – Dai fratelli Lumière ad Avatar” di Giovanni Toro, edito da NPE, è un libro bellissimo, scritto molto bene.

Giovanni Toro, sul suo sito web definisce sé stesso: “generalist” della comunicazione visiva, e leggendo la sua biografia ci rendiamo conto che ha fatto proprio un sacco di cose in questo ambito e che il suo libro non arriva per caso.

“Storia degli effetti speciali” ci racconta la nascita di questo fenomeno dagli albori del mondo del cinema ad Avatar, ci induce a soffermarci sulle origini di questa arte e di tutto quello che le fa da contorno.

Da prima dei fratelli Lumière, da prima della cinemagia di George Méliès, fino ai giorni nostri, è proprio un bellissimo viaggio attraverso una quantità enorme di film e di racconti.



A chi è appassionato di questa arte sicuramente non mancheranno in libreria saggi, manuali, sulle tecniche cinematografiche, sulle sceneggiature, e questo volume bene si affianca ai testi di Paolo Morales o di Robert McKee, anzi completa quello che è il viaggio culturale in questo mondo. Laddove il primo si sofferma sulle tecniche di regia, il secondo sulla scrittura dei film, Giovanni Toro integra la parte che ci permette di scoprire tutto quello che il nostro occhio percepisce, che fa parte della scena, ma che in realtà è posticcio, o speciale appunto.

È molto utile anche per coloro che si stanno avvicinando a questo mondo e che vogliono iniziare a saperne di più; il linguaggio semplice, i periodi brevi, permettono a chiunque di provare questa piacevole lettura.



È interessante l’approfondimento psicologico iniziale, l’affiancamento delle arti visive al benessere psicofisico, teoria ampliamente analizzata dalla teoria Gestalt, che si propone di studiare ogni cosa nel suo insieme e non in maniera divisa.

Il testo scorre veloce, grazie anche alle immagini che permettono una visione immediata di quello che si legge.



In questo testo si trova tutto quello che avremmo voluto sapere su questo argomento come principio di approfondimento.

Il linguaggio è scorrevole, rapido, Giovanni Toro ci spiega perfettamente ogni cosa e ci trascina in questo viaggio affascinante attraverso Lo Squalo, Terminator, Star Wars, tutti quei film che hanno segnato generazioni su generazioni. Lo stile è colloquiale. La divisione in paragrafi per argomento lo rende di facile consultazione nel caso si avesse qualche dubbio.



Giovanni Toro ci rende partecipe delle sue conoscenze e ci permette di scoprire nuovi argomenti e anche nuovi testi di lettura.

Il libro è più che valido e si presenta in un’ottima edizione, unica pecca, se proprio dobbiamo sottolineare qualcosa, è che mancano figure femminili di riferimento nel testo come quella di Alice Guy, che ahimè non viene citata. Per il resto è un ottimo volume da tenere in libreria e da regalare.

